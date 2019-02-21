Работники метрополитена написали заявление в полицию на активистов

КП "Харьковский метрополитен" обратились в полицию с заявлениями относительно произошедшего 20 февраля на станции метро "Университет".

Об этом сообщает Город Х со ссылкой на пресс-секретаря подземки Алексея Битнера.

Напомним, вчера активисты вошли на станцию метро "Университет" и организовали "проход" людей по 5 гривен, заблокировав турникеты и заставив работницу станции принимать деньги от пассажиров. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции.

Активисты, в свою очередь, подали в правоохранительные органы заявление о невыполнении постановления суда.

Так, 6 февраля исполком горсовета повысил стоимость проезда: в метрополитене - до 8 гривен, а в наземном электротранспорте - до 6 гривен за поездку.

19 февраля Харьковский окружной административный суд рассмотрел иски по поводу отмены повышения тарифов на проезд и постановил приостановить их действия до окончания разбирательств по сути.