Работнику банка, который обманул и пытался убить клиентку, добавили тюремный срок

Менеджер одного из банков получил 11.5 лет лишения свободы за присвоение средств, подделку документов и попытку убийства клиентки с целью скрыть свою незаконную деятельность.

Такой приговор вынес суд 32-летнему мужчине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимир Калюга, суд также применил к осужденному наказание в виде конфискации имущества и лишил его права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 3 года.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов банковский работник присваивал средства клиентов. Жертвами банкира стали 6 харьковчан. Для своих махинаций злоумышленник использовал фальсифицированные договоры, а также подделывал подпись кассира. На основании поддельных документов, которые якобы были предоставлены клиентами в банк, он переводил с депозитов деньги на подставные счета, а затем снимал с них наличные.

Всего злоумышленник незаконно присвоил средств почти на 400 тысяч гривен, половину из них сняв со счета 75-летней бабушки.

Он обслуживал пожилую женщину в течение длительного времени и имел с ней дружеские отношения. Воспользовавшись доверчивостью вкладчицы, мужчина завладел почти 200 тысячами гривен ее сбережений. Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник решил убить женщину.

Он хорошо знал маршрут пенсионерки и поджидал ее на автобусной остановке. Дождавшись, предложил подвезти женщину в банк. Однако вместо этого он завез жертву во двор заброшенного дома и пытался убить ножом.

Пострадавшая выбила нож из рук злоумышленника.

На помощь женщине пришли случайные прохожие.

Первый приговор мужчина получил в ноябре 2016 года. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15, п 6,9 ч. 2 ст. 115 УК Украины (завладение денежными средствами в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, покушение на убийство из корыстных побуждений с целью сокрытия преступления).

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества и лишил права занимать должности в банковских учреждениях в течение 3 лет.

Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

В апреле этого года суд признал мужчину виновным в дополнительных эпизодах присвоения клиентских средств и служебных махинаций (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366). За эти преступления его приговорили к 6 годам лишения свободы.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчину приговорили к 11,5 годам лишения свободы.