Гоструда дала рекомендации работодателям из-за Covid-19

Госслужба Украины по вопросам труда в четверг, 12 марта, обнародовала рекомендации для работодателей в связи с распространением коронавируса в мире и угрозы возникновения эпидемии в Украине.

Согласно рекомендациям, работодателям необходимо убедиться, что рабочие места сотрудников содержатся в чистоте, а поверхности нужно регулярно протирать дезинфицирующим средством. Также нужно способствовать регулярному и тщательному мытью рук работниками, подрядчиками и заказчиками (потребителями).

"Разместите диспенсеры с дезинфицирующими средствами во всех видных местах (у рабочих мест). Позаботьтесь, чтобы эти диспенсеры были размещены на видных местах вокруг рабочих мест и регулярно заправлялись. Разместите постеры (плакаты) на видных местах, рекламирующих мытье рук, об этом можно спросить в местном органе здравоохранения", - отмечается в рекомендациях.

Кроме того, необходимо способствовать наличию чистого воздуха на рабочем месте.

"Убедитесь, что маски для лица, другие тканевые средства индивидуальной защиты доступны на рабочих местах, где есть скопление людей с насморком (кашлем) на работе. Для утилизации одноразовых масок (фильтров для масок) должны быть предусмотрены специальные урны для их утилизации", - сообщают в ведомстве.

Среди прочего, работодатель должен советовать сотрудникам и подрядчикам перед поездками в командировки получить общенациональные (общегосударственные) рекомендации по противодействию распространению Covid-19.

Также в Гоструда напомнили, что Covid-19 может начать распространяться в коллективах при наличии лиц с температурой 37,3 ºC.

"Лицам с такой температурой необходимо оставаться дома (или работать дома). Лицам с температурой выше 37,3ºC прием жаропонижающих лекарств - таких, как парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, может только замаскировать заболевания (инфицирования)", - подчеркнули в службе.

Что касается рабочих поездок, то в ведомстве просят перед командировками убедиться, что организация и сотрудники организации имеют актуальную информацию о районах, где распространяется Covid-19, и на основе актуальной информации предприятие должно осуществить оценку преимуществ и рисков, связанных с будущими командировками сотрудников.

"Избегайте направления в командировку работников, которые могут подвергаться большему высокому риску инфицирования и развития осложнений (например, лиц пожилого возраста сотрудники, имеющие такие заболевания, как сахарный диабет, заболевания сердца и легких) в районы, где Covid-19 распространяется", - подчеркнули в Гоструда.

Кроме того, в ведомстве просят рассмотреть вопрос о выдаче работникам, которые собираются путешествовать, небольших бутылок (до 100 мл) дезинфицирующих средств для рук на основе спирта.

Напомним, с 12 марта в Украине объявили карантин из-за коронавируса. В связи с этим в областях страны закрываются на карантин учебные заведения, а также отменяются массовые мероприятия.

Как заявил глава ХГА Алексей Кучер, в Харькове закрываются на карантин все учебные заведения.