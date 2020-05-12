Шмыгаль рассказал, когда могут возобновить работу метро и железной дороги в Украине

В Украине работу метро и междугороднего транспорта пока не планируют возобновлять, ведь в Украине еще не прошел пик коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины.

Принимать решение о возобновлении движения такого вида транспорта будут в зависимости от количества новых случаев коронавируса.

При этом стоит отметить, что городской транспорт сейчас работает, а местная власть увеличила его количество.

"Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", – сказал Денис Шмыгаль.

Работу "Укрзализныци" и метро планируют возобновить ближе к июлю, однако точная дата пока неизвестна.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить и после 22 мая.