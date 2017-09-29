Работы лишь на бумаге. Харьковские антикоррупционеры рассказали куда пошли средства, выделенные на восстановление Балаклеи

Пресс-конференцию о ситуации с восстановлением Балаклеи представители антикоррупционного центра начинают со свежих фактов. На днях военная часть заключила договор с подрядчиком на проведение восстановительных работ в хранилище снарядов. Фирма, которая будет проводить работы, специализируется на сотрудничестве с военными частями на договорных началах. Но не так давно антимонопольный комитет оштрафовал ее руководство за завышение цен на свои услуги. Вопрос касался ремонта корпуса Нацгвардии на улице Академика Проскуры. Нынешняя смета так же вызывает сомнения.

Владимир Рысенко, юрист ГО «Харьковский антикоррупционный центр»:

Открываем смету, смотрим - бетонный раствор - 1564 гривны за кубический метр. «Харьковводоканал», не идеал в этом мире, тот же раствор покупает по 844. Заказчик это подписывает. Уплотнение грунту, на которое будет складываться опять же эти снаряды, заказчик заказывает его по 3 тысячи 309 гривен. На самом деле «Харьковводоканал» те же самые работы делает за две тысячи.

Не обошлось без нарушений и восстановление жилого фонда самой Балаклеи. В общей сложности не по назначению, по мнению главы харьковских антикоррупционщиков Дмитрия Булаха, ушло около 50 процентов выделенных средств. А речь идет о почти 200-х миллионах, предназначенных на восстановление пострадавших домов. Кроме завышенных цен, тут подмена качественных материалов некачественными, несоблюдение технологий, невыполнение указанных в смете работ.

Дмитрий Булах, председатель правления ГО «Харьковский антикоррупционный центр»:

Вместо гидробарьера, как заложено в сметной документации, использован парабарьер из полипропилена, материал для мешков для строительного мусора, что в разы дешевле и на 100% не эффективно. Этот материал быстро разлагается и не соответствует украинским ДБН. Дерево не защищено и не обработано антисептиком с антипереном. Вместо этого раствора частично применялась вода, подкрашенная зеленым красителем "снежка". Вент каналы и их оголовки не перекладывались, не смотря на то, что в смете указана полная разборка и перекладка новым керамическим кирпичом.

Такие данные - результат работы не только с предварительными актами выполненных работ и сметами. О нарушениях рассказывали как сами строители, так и местные жители. Дмитрий Булах сделал около 40-ка обращений в балаклейский горсовет. Но в ответ получил лишь заверения о готовности объектов.

Дмитрий Булах, председатель правления ГО «Харьковский антикоррупционный центр»:

Синим, если вы видите, выделено, где мой помощник перезванивал людям и не подтверждается, что там все нормально. Там все также как было два месяца назад. Не проводятся никакие работы.

Все собранные данные антикоррупционеры теперь планируют передать в правоохранительные органы. Уверены - переделать объекты к 14 октября, на эту дату запланирована сдача, не получится. Между тем в мэрии Балаклеи обещали все прокомментировать и даже показать результаты работ.

