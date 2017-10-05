Работы ведутся, но воды нет. Почему в разных районах города по нескольку месяцев отсутствует горячая вода?

В доме номер 11 по улице Молочной горячей воды нет уже четвертый месяц. Жители многоэтажки возмущаются, писали письма мэру, звонили в «Харьковские теплове сети», общались с районной администрацией, но вода до сих пор ледяная. Утром и вечером греют её, чтобы вымыть посуду, постирать вещи или искупать детей, из-за этого получают внушительные счета за электроэнергию ежемесячно.

Татьяна, жительница дома по ул. Молочной:

Вода холодная, приходится вот так собирать посуду, чтобы потом согреть таз и помыть, перемыть эту всю посуду. Ну а мыться, естесственно, греем вечером.

А это Салтовка – в течение нескольких месяцев отсутствует горячая вода во многих домах по улице Валентиновской. Харьковчане рассказывают, летом и затем, в сентябре, пытались получить ответ от тепловиков на вопрос о том, когда закончатся неудобства. Накануне почти дождались желаемого – вода в кранах появилась, но не горячая, а еле теплая.

Сергей, житель дома по ул. Валентиновской:

Чтобы пошла горячая вода из крана из крана, нужно ждать, сливать её буквально минут 15. а счетчики стоят, это ж все считает, деньги же ж, за что мы платим тарифы такие бешенные, не понимаю? Пускай наша городская власть разберется, надо что-то решать, иначе будет забастовка точно.

Галина, жительница дома по ул. Валентиновской:

А она лед бежит, целое лето, с мая и по сентябрь вода - лед. - А куда обращались? - В теплосеть, на 15-62, нам ответ - "перезвоните". Всё.

Похожие ситуации – по всему городу. Разрытые ямы с табличками «Внимание, проводятся ремонтные работы» харьковчане видят в центре Харькова, на Алексеевке, Салтовке, Новых домах и Баварии. В домах рядом с такими котлованами горячая вода часто отсутствует неделями, а то и месяцами. В пресс-службе «Харьковских тепловых сетей» утверждают - это связано с разными проблемами, среди них – и аварии, и замена труб. Тепловики отмечают, изношенность сетей превышает 70 процентов, поэтому ликвидация всех аварийных повреждений систем отопления и горячего водоснабжения в Харькове занимает много времени. Чтобы ускорить процесс, «ХТС» задействовали средства из инвестиционной программы предприятия и городского бюджета, а также деньги полученные от Европейского банка реконструкции и развития, но подчеркивают - в данный момент финансирования для полного обновления тепловых сетей города недостаточно.