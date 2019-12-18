Рада изменила механизм поступления в украинские вузы

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299).

За это решение проголосовал 321 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым законом в законе «О высшем образовании» устанавливается, что прием на обучение для получения степени младшего бакалавра или бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) проводится на основе полного общего среднего образования по результатам внешнего независимого оценивания знаний и умений поступающих и уровня их творческих и/или физических способностей с учетом в том числе и балла за мотивационное письмо.

Прием на основе степени бакалавра на обучение для получения степени магистра проводится по результатам вступительных экзаменов с использованием организационно-технологических процессов ВНО и вступительных экзаменов в вузы или творческих конкурсов по предметам (дисциплинам), по которым не проводятся вступительные экзамены по той же системе ВНО, включая единый вступительный экзамен по иностранному языку с использованием организационно-технологических процессов ВНО.

Документ о высшем образовании выдается заведением высшего образования только по аккредитованной в соответствии с данным законом образовательной программе.

В документе о высшем образовании указывается наименование органа (органов) аккредитации, а в приложении к документу о высшем образовании - информация о выданных им (ими) соответствующих аккредитационных сертификатах, решениях. Устанавливается исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения заведением высшего образования или научной организацией, и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии.

Срок проведения выездной лицензионной экспертизы не может превышать 10 дней.

Законом также определяется понятие регионального заказа в сфере высшего образования.

Кроме того, устанавливается, что дуальная форма получения высшего образования - это способ получения образования соискателями дневной формы, предусматривает обучение на рабочем месте на предприятиях, в учреждениях и организациях для обретения определенной квалификации в объеме от 25 до 60% общего объема образовательной программы на основе договора.

Обучение на рабочем месте предполагает исполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.