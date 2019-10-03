 

Рада отклонила закон о принудительной химической кастрации за педофилию

03 октября 2019 г. 19:29
Источник: УНИАН
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Верховная Рада Украины приняла предложения президента к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости" (№0977).

Председатель ВР Александр Разумков, ставя на голосование предложения президента, отметил, что закон предлагается отклонить.

За это решение проголосовали 238 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

В предложениях президента отмечается, что этим законом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми вводится новый вид дополнительного наказания - принудительная химическая кастрация, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных лекарственных препаратов, содержащих химические вещества, которые уменьшают либидо и сексуальную активность; принудительная химическая кастрация будет применяться как дополнительный вид наказания за совершение действий, предусмотренных частью первой статьи 152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины, в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Таким образом, отмечает президент, в отношении всех лиц, совершивших такое преступление в отношении малолетнего, предусматривается применение в обязательном порядке принудительных мер медицинского характера в качестве дополнительного наказания.

В то же время, в соответствии с Основами законодательства Украины об охране здоровья, применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, принудительного лечения в отношении лиц, совершивших преступления и имеющих болезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, допускаются исключительно по основаниям и в порядке, предусмотренном законом.

"Вместе с тем закон, поступивший на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины", - подчеркнул президент.

Он отметил, что не может согласиться с предусмотренным законом подходом о введении принудительной химической кастрации и создании публичного реестра лиц, приговоренных к лишению свободы за растление малолетних.

Президент вернул данный закон для повторного рассмотрения и предложил взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Законом усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины, в частности, вводится принудительная химическая кастрация. 4 сентября президент ветировал этот закон.
 

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