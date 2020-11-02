Рада планирует принять закон для восстановления е-декларирования

02 ноября 2020 г. 11:30
Источник: РБК-Украина
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом. Он должен быть зарегистрирован в ВР до конца понедельника, 2 ноября. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Это решение (КСУ, - ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - подчеркнул Разумков.

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