Рада поддержала законопроект о введении уголовного наказания для «воров в законе»

Рада поддержала законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Проект закона №2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, который вводит ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом», инициированный президентом Украины, принят за основу в первом чтении.

Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований.

За принятие законопроекта проголосовали 254 народных депутата.

«МВД поддерживает этот законопроект. Он направлен на снижение уровня преступности, и организованной преступности в частности. А также на то, чтобы правоохранительные органы, прокуратура, суды более точно могли квалифицировать преступные действия так называемых «воров в законе», - отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Этот документ впервые дает определение такому понятию, как «вор в законе», и вводит уголовную ответственность для этих элементов в виде заключения на срок от 7-ми до 10-ти лет.

Правоохранители предложили на законодательном уровне определить понятие «вор в законе» и ввести для них уголовную ответственность.

Также отмечается, что впервые на законодательном уровне появляется определение понятий «вор в законе» и «сходки», а изменениями в ряд статей предложено усовершенствовать механизм привлечения участников преступного сообщества к ответственности.

В частности новая статья 255-1 Уголовного кодекса Украины дает возможность привлекать лиц, которые в преступной среде имеют статус «вора в законе», к уголовной ответственности.

Её санкция предусматривает лишение свободы от 7-ми до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Принятие указанного нормативного акта во втором чтении и в целом, во-первых, позволит правоохранителям более эффективно противодействовать организованной преступности, во-вторых, автоматически делает невозможным «дружественные визиты» воров в Украину, в-третьих: если они все-таки приедут в Украину , в Национальной полиции будут законные основания привлечь их к уголовной ответственности», - отметили в полиции.