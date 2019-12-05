Рада поддержала законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто

Верховная Рада поддержала за основу проект изменений Налогового кодекса № 2288, который откладывает до начала 2020 года штрафы до 170 тысяч гривен за нерастаможенные вовремя авто на еврономерах, а также транспорт с превышением срока транзита - до этого времени в случае нарушения штраф будет составлять 8500 грн. «За» проголосовали 311 нардепов.

Согласно законопроекту, с 22 августа до 21 декабря 2019 года не взимаются штрафы до 170 тысяч гривен за такие нарушения, как опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах. Вместе с тем, освобождается от большего штрафа и задержка в растаможке других товаров, кроме личного транспорта - во время обсуждения эту норму назвали "контрабандной".

Если транспорт (или другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок - повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020 года.

За перечисленные нарушения будут взимать штраф в объеме 8500 гривен.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года.

Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля.

С 24 мая те, кто вовремя не растаможил "евробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. Но парламент отсрочил начало применения санкций на 90 дней, а потом еще раз - до 19 ноября.

В результате 22 августа начали действовать новые санкции, однако полицейские пока не выписывали штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Сообщалось, что Кабмин отложил введение штрафов для "евробляхеров" - за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.