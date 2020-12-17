Рада проголосовала за штрафы из-за ненадлежащего ношения маски

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. "За" проголосовал 241 нардеп.
Онлайн-трансляцию вел телеканал"112 Украина".
Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.
Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3400 до 5100 грн.
За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер относительно пребывания человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты - штраф от 3 400 до 5 100 грн.
Документ уточняет, что речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.
Также расшифровывается, что именно будет считаться нарушением. Это:
допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;
отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;
предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.
При этом уточняется, о каком именно реагировании идет речь. Это:
устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты;
прекращение обслуживания;
вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отметим, что штрафы за отсутствие маски в общественных местах и транспорте, которые Рада приняла 6 ноября, не перестают действовать.