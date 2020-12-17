Рада проголосовала за штрафы из-за ненадлежащего ношения маски

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. "За" проголосовал 241 нардеп.

Онлайн-трансляцию вел телеканал"112 Украина".

Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3400 до 5100 грн.

За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер относительно пребывания человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты - штраф от 3 400 до 5 100 грн.

Документ уточняет, что речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.

Также расшифровывается, что именно будет считаться нарушением. Это:

допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;

отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;

предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.

При этом уточняется, о каком именно реагировании идет речь. Это:

устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты;

прекращение обслуживания;

вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отметим, что штрафы за отсутствие маски в общественных местах и транспорте, которые Рада приняла 6 ноября, не перестают действовать.