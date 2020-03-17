Рада согласовала назначение Венедиктовой генпрокурором

17 марта 2020 г. 10:40
Источник: 112.UA
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Верховная Рада согласовала назначение и. о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Зв проголосовали 269 нардепов.

Онлайн-трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

"Дать согласие на назначение президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора", - говорится в тексте постановления.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Венедиктова - первая женщина-генпрокурор в независимой Украине.

"Вношу предложение о предоставлении согласия ВРУ на назначение Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генпрокурора Украины. Убежден, что прежде всего профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование в конце громких уголовных дел ... Мне кажется, что в историю Украины она войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал Зеленский.

Заметим, согласно ст. 40 закона "О прокуратуре", генпрокурора назначает президент Украины по согласию Верховной Рады.

Ранее народные депутаты согласовали увольнение Руслана Рябошапки с должности генпрокурора.

Ирина Венедиктова в августе - декабре 2019 года возглавляла Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и. о. главы ГБР.

 

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