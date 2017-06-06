Рада включила в повестку дня законопроект о возобновлении курса на членство в НАТО

06 июня 2017 г. 15:08
Источник: Интерфакс-Украина
38 просмотров

Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект 6470 о внесении изменений в законодательство относительно возобновления курса Украины на членство в НАТО, сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Законопроект предусматривает внесение необходимых изменений в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" для возобновления целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение членства в НАТО (как стратегического внешнеполитического приоритета государства)", - написала И.Фриз в своем Фейсбуке во вторник.

По ее мнению, такие изменения дадут возможность четко определить внешнеполитический курс Украины касательно интеграции в НАТО и станет основой для дальнейшего формирования стратегических документов.

"Проект закона исправляет ошибки 2006 года, а также 2010 года, когда руководство государства того времени исключило евроатлантическую интеграцию из повестки дня внешней политики Украины, что привело к критическому росту рисков безопасности , аннексии Крыма и войны на Донбассе", - отметила депутат.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.