Рада включила в повестку дня законопроект о возобновлении курса на членство в НАТО

Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект 6470 о внесении изменений в законодательство относительно возобновления курса Украины на членство в НАТО, сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Законопроект предусматривает внесение необходимых изменений в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" для возобновления целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение членства в НАТО (как стратегического внешнеполитического приоритета государства)", - написала И.Фриз в своем Фейсбуке во вторник.

По ее мнению, такие изменения дадут возможность четко определить внешнеполитический курс Украины касательно интеграции в НАТО и станет основой для дальнейшего формирования стратегических документов.

"Проект закона исправляет ошибки 2006 года, а также 2010 года, когда руководство государства того времени исключило евроатлантическую интеграцию из повестки дня внешней политики Украины, что привело к критическому росту рисков безопасности , аннексии Крыма и войны на Донбассе", - отметила депутат.