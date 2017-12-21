Рада запретила газовщикам ставить общедомовые счетчики без согласия жильцов

Верховная Рада запретила газораспределительным компания устанавливать общедомовые счетчики природного газа без согласия совладельцев многоквартирного дома.

Такое изменение было внесено в четверг в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" голосами 325 депутатов (законопроект №5722).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, во многих городах страны сложилась напряженная ситуация с установкой счетчиков газа бытовым потребителям, поскольку в законе не было указано, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые. Пользуясь правовой неопределенностью, операторы газовых сетей, стали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики.

В результате жильцов фактически заставляют оплачивать объем газа, потребленного всем домом, независимо от фактического потребления природного газа конкретным потребителем.

В законопроекте указано, что газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых. Если жильцы отказались от общедомового счетчика, поставки газа должны продолжаться по тарифу, исходя из социальных норм потребления

Проголосованный документ также предусматривает возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ. Порядок такой компенсации будет устанавливать Кабмин.