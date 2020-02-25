Радуцкий: в Украине готовы к приему больных с новым коронавирусом

25 февраля 2020 г. 15:40
Источник: Интерфакс-Украина
34 просмотра

Инфекционные больницы Украины готовы к приему больных с новым китайским коронавирусом Covid-2019, для первой волны выделено 5 тыс 700 коек.

Об этом заявляет глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий

"В случае первой волны Украина готова, то есть выделены 5700 коек для первой волны, есть койки второго, третьего резерва", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если коронавирус будет жить так, как он живет в Китае, "своей жизнью", то к этому подключатся целые больницы.

"Все делается по четкому плану. Это все регионы Украины… В каждой области выделено лечебное учреждение первого, второго и третьего резервов. Это инфекционные больницы", - рассказал глава комитета.

Он подчеркнул, что адреса больниц, готовых к принятию больных с коронавирусом, знают врачи, руководители областных управлений здравоохранения, работники ГСЧС, Национальная полиция, оперативный штаб Кабмина.

"Украина готова делать все то же самое, что сегодня предпринимают другие страны", - отметил Радуцкий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.