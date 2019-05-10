Раненный полицейский нуждается в финансовой помощи на лечение

10 мая 2019 г. 12:36
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Полицейскому Евгению Лободе, который 6 мая получил тяжелые ранения в голову и грудь, уже сделали третью операцию. Сейчас он находится в реанимации и медики борются за его жизнь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, для дальнейшего лечения необходимы значительные денежные средства.

Родственники пострадавшего не в состоянии самостоятельно оплатить все необходимые процедуры и препараты, поэтому обрщаться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным! 

Напомним, инцидент произошел 6 мая  возле дома по проспекту Победы.  41-летний водитель автомобиля «Ford Focus» из-за конфликта с полицейским сделал восеьм выстрелов из пистолета в 35-летнего майора полиции. 

Перечислить посильную сумму для помощи Евгению можно на банковскую карту. 

5168757347641955 Приватбанк. 

 

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