Раненого в результате стрельбы на Алексеевке полицейского оперируют

Пострадавший в результате стрельбы на проспекте Победы полицейский находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков.
По данным врачей, раненый мужчина находится в операционной Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, его состояние тяжелое.
Как отметили в горсовете, насколько длинной будет операция, медики не прогнозируют.
Как сообщалось, утром 6 мая в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 в результате стрельбы был ранен 35-лений мужчина.
На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия.
По данному факту проводится проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются.