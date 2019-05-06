Раненого в результате стрельбы на Алексеевке полицейского оперируют

Пострадавший в результате стрельбы на проспекте Победы полицейский находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков.

По данным врачей, раненый мужчина находится в операционной Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, его состояние тяжелое.

Как отметили в горсовете, насколько длинной будет операция, медики не прогнозируют.

Как сообщалось, утром 6 мая в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 в результате стрельбы был ранен 35-лений мужчина.

На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются.