Раненого в результате стрельбы на Алексеевке полицейского оперируют

06 мая 2019 г. 15:28
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Пострадавший в результате стрельбы на проспекте Победы полицейский находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков.

По данным врачей, раненый мужчина находится в операционной Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, его состояние тяжелое. 

Как отметили в горсовете, насколько длинной будет операция, медики не прогнозируют.

Как сообщалось, утром 6 мая в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 в результате стрельбы был ранен 35-лений мужчина.

На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются. 

 

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