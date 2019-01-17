Раненый полицейский рассказал детали нападения на него (видео)

Тяжелораненый на улице Краснодарской в Харькове полицейский сразу после нападения на него неизвестными рассказал детали происшествия.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Подслушано в полиции" и стало распространяться в соцсетях.

На видео раненый Алексей Логвиненко во время оказания ему помощи медиками рассказывает о том, как на него напали.

По его словам, после того, как один из напавших злоумышленников его ударил, то произнес при этом: «Привет тебе».

"Я упал, встал, говорю: от кого привет?" - он начал убегать. Тут появился второй и начал расстреливать", - рассказал офицер.

Напомним, утром 16 января, двое преступников напали на офицера полиции возле его дома, избив его и тяжело ранив из огнестрельного оружия в голову и шею, а затем скрылись с места преступления на автомобиле Дэу темного цвета.

Преступников ищут. Полиция просит всех водителей, которые вчера, 16 января, с 5:30 до 8:00 двигались по улицам Краснодарская, Солнечная, Салтовское шоссе, проспектами Московский и Тракторостроителей, а также ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении автомобиля «Daewoo Lanos» темного цвета государственный номер АХ 1012 АА, предоставить в полицию записи с видеорегистратора или информацию о разыскиваемом автомобиле.