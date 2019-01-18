Раненый полицейский занимался расследованием убийства "Сармата", - Аброськин

Офицер полиции Алексей Логвиненко, тяжело раненый в результате нападения на него, и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, известного украинцам как Сармат, а также документировали деятельность опасной преступной группировки с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях Украины.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

«Наш офицер отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины подполковник полиции Алексей Логвиненко в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь. Преступники зверски его убивали, стараясь не дать ему шансов выжить, но он – живой, - написал Аброськин. - Спасибо Харьковском врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца».

По словам замглавы Нацполиции Украины, Алексей Логвиненко - один из лучших офицеров уголовного розыска Национальной полиции Украины.

«Преступники обязательно понесут наказание», - заверил Вячеслав Аброськин.

Напомним, 16 января на ул. Краснодарской в Харькове двое неизвестных в черных масках напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко. Злоумышленники избили и ранили полицейского из оружия в голову и шею, после чего скрылись на темном автомобиле Daewoo Lanos в неизвестном направлении.

Офицера прооперировали. состояние его медики оценивают как стабильно тяжелое.

Сразу после нападения на него полицейский рассказал о том, как его пытались убить.