Распаковка сета Филадельфия MAX от Суши Папы®

Наверняка любой активный харьковчанин хотя бы раз слышал о службе доставки Суши Папа в Харькове. За три года своей работы в Харькове они успели значительно вырасти и стать одной из самых крупных служб доставок японской кухни в нашем городе. Мы решили лично попробовать роллы, которые они готовят и проверить, правда ли они так хороши, как о них говорят.

Итак, для начала, необходимо познакомить с Суши Папой тех наших читателей, которые впервые слышат об этой службе. Служба доставки Суши Папа – это одна из тех немногих доставок, которые не гонятся за широким ассортиментом, сосредоточившись только японской кухне. Другими словами, в их меню вы не сможете найти пиццу, салаты, бургеры или пасту. Только суши и роллы.

Зайдя на сайт sushipapa.com.ua, мы приятно удивились, увидев, как сгруппированы сеты в меню. У Суши Папы всего 18 сетов, которые разделены на 6 ценовых категорий, что очень упрощает выбор.

Наш выбор пал на сет №10 – Филадельфия MAX. Его стоимость 429 грн., а вес – 1530 грамм. Мы оформили заказ на сайте и течение 10 минут нам перезвонила вежливая девушка-оператор для подтверждения заказа и уточнения деталей.

Сет Филадельфия MAX от Суши Папы рассчитан на четверых – именно столько наборов соевого соуса, васаби и имбиря полагается к нему по умолчанию.

Мы не стали заказывать что бы то ни было дополнительно, и сумма нашего заказа составила 429 грн. Примерно через 2 часа мы встретили курьера у дверей и сет Филадельфия MAX был у нас.

Первое впечатление от Суши Папы

Народная мудрость гласит, что встречают по одежке. Но в случае с доставкой суши, мы бы сказали – по упаковке. И упаковка Суши Папы привлекает внимание и, в целом, создает приятное впечатление.

Красивый и яркий пакет с логотипом Суши Папы, внутри которого два бокса с роллами, а также брендированные салфетки, палочки, наборы соевого соуса, имбиря и васаби.

Все эти мелочи на первый взгляд могут показаться совсем незначительными, но именно они и создают важное первое впечатление. Аккуратные соусники, салфетки, красивый пакет и даже открытка с надписью: «С любовью!» дают нам понять, что люди, которые стоят за этой службой доставки, любят свое дело и стараются понравиться нам, их клиентам.

Знакомство с роллами от службы доставки Суши Папа

Первое, что мы почувствовали, открыв пакет – это восхитительный запах свежих роллов. В сет Филадельфия MAX входит 8 роллов:

филадельфия лайт – ролл филадельфия, но без авокадо и с меньшим количеством лосося;

тори чиз – ролл с тостовым сыром и копченой курицей;

урамаки с томаго – ролл с омлетом и карамелизированными грибами;

урамаки грин – ролл с копченой горбушей в огурце;

футомаки с лососем – большой ролл с салатом, омлетом и свежим лососем;

фила томаго чиз – нежнейший ролл с необычным сочетанием омлета, сливочного сыра, зеленого лука и соуса унаги;

маки спайси-окунь – маленький ролл с острым соусом спайси.

Роллы выглядели отлично: крупные, аккуратно порезанные кусочки, с большим количеством начинки. Внешний вид сета, как и его аромат, был очень аппетитным, но для полной объективности мы взвесили наш заказ.

На сайте sushipapa.com.ua указано, что вес сета Филадельфия MAX составляет 1530 грамм. Мы взвесили каждый бокс с роллами отдельно. Как видно на фото, вес первого – 844 грамма.

Вес второго бокса составил 795 грамм. Проводим элементарные математические вычисления и получаем общий вес сета – 1639 грамм, что полностью соответствует указанному на сайте.

Попробовав сет Филадельфия MAX, мы остались приятно удивлены. Вкусовые качества роллов Суши Папа нисколько не уступают высокому уровню сервиса, который предоставляет служба доставки. Все ингредиенты свежие и качественные, рис – вкусный и хорошо сваренный, роллы не разваливались в процессе.

Также хотелось бы отметить соевый соус. Суши Папа доставляет уже готовый соевый, а не концентрат, как многие другие доставки. И, на наш взгляд, это существенный плюс, так как не всегда под рукой есть вода, чтобы разбавить концентрат соевого соуса. Соевый соус у Суши Папы разбавлен ровно настолько, чтобы не быть слишком соленым, но при этом оставаться вкусным и не водянистым.

Как мы уже говорили выше, к сету Филадельфия MAX бесплатно полагается 4 комплекта соевого соуса, имбиря и васаби. Если кому-то этого количества кажется недостаточным, то можно заказать их дополнительно. Нам же вполне хватило стандартного набора, даже немного осталось.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что служба доставки Суши Папа оставила очень приятное впечатление. Все роллы качественные, аккуратные и очень вкусные. Упаковка красивая и функциональная. Сайт простой, удобный и понятный; операторы и курьеры – вежливые.

Также радуют и цены на сайте Суши Папа. Сет Филадельфия MAX, который весит полтора килограмма, стоит 429 грн. За эту стоимость мы получили очень качественный продукт, что еще раз доказывает, что не зря Суши Папа считаются одной из лучших доставок в Харькове.

Если вы еще ни разу не заказывали суши у Суши Папы, то рекомендуем вам это исправить как можно скорее!