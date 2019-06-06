Распространители фейков о ТЦ «Барабашово» будут нести не только административную, но и уголовную ответственность - адвокат

Адвокат народного депутата Украины Александра Фельдмана и ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Иван Либерман готовит иски в суд к целому ряду ответчиков, распространяющих фейки о деятельности ТЦ «Барабашово».

По его словам, собрано большое количество материалов, они сейчас находятся у экспертов-лингвистов. Получено видео одного из ведущих телеканалов города, он также будет выступать в качестве ответчика.

Иван Либерман сообщил, что он направил большое количество адвокатских запросов, в том числе к общественной организации «В єдності сила». «Сегодня есть информация, что мой запрос они почему-то отказываются получать. Причины будем выяснять уже в Генеральной прокуратуре, куда я обращусь в соответствии со ст. 397 Уголовного кодекса «Препятствование адвокатской деятельности», ведь юридические лица обязаны, это не право, а обязанность, принять адвокатский запрос и дать на него ответ. И даже предоставление формального ответа – это основание для открытие не только административного производства, но и уголовного», - заявил Иван Либерман.

Адвокат подчеркнул, что большинство судебных процессов будут происходить в Киеве, и распространителям фейков придется не только извиниться, но и заплатить около миллиона гривен (либо другую сумму, которую установит суд). Он выразил уверенность, что люди, публично называющие вором человека, который никогда не привлекался не только к уголовной, но и к административной ответственности по соответствующим статьям, обязательно должны ответить за свои слова.

Иван Либерман также сообщил, что материалы по этому делу переведены на иностранные языки и уже направлены, в частности, в США и Израиль. Кроме того, направлено обращение в Администрацию президента Украины. «Есть факты проявления фашизма, нацизма, антисемитизма и другой нетерпимости. Почему идут провокации, почему политические организации осуществляют незаконные деяния? Почему не расследуются уголовные дела, инициированные, в частности, концерном «АВЭК и Ко»? Этого терпеть никто не будет», - подчеркнул он.

Напомним, что согласно данным, обнародованным администрацией ТЦ «Барабашово» на пресс-конференции 24 мая, в средствах массовой информации и социальных сетях фиксируется беспрецедентное количество фейковых вбросов о работе торгового центра: почти 20 фейковых информационных подач только за 4 месяца 2019 года. Наиболее активными фейкмейкерами по отношению к «Барабашово» названы представители так называемых «инициативных групп» - малочисленных объединений арендаторов и бывших арендаторов торгового центра, проводящих дискредитирующую и дестабилизационную работу на «Барабашово» в пользу различных политических сил.