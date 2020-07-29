Расширение Московского проспекта обойдется Харькову больше чем в 100 млн грн.

В Харьковском горсовете решили сделать за 108 млн грн. реконструкцию схемы организации дорожного движения на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова. Об этом сообщает ХАЦ со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro".

Также реконструкция коснется улиц Леси Украинси, Броненосца Потемкин, Тарасовской, Полевой и переулка Конюшенного.

Планируются работы по расширению проезжей части, устройству дождеприемных колодцев, устройству тротуаров, установке светофорных опор, опор дорожных знаков и ограждений.

«Интересно, что закупку по реконструкции объявили 23 июля, а работы на этом перекрестке идут уже несколько недель. Но более интересно то, что договор на разработку проекта по реконструкции схемы организации дорожного движения заключили только 15 июля. Стоимость проекта – 3,43 млн грн. А уже в тендерной документации закупки от 23 июля, можно понять, что проект на работы стоимостью 108 млн. грн. является готовым – и это за 8 календарных дней. Ничего удивительного, учитывая, что на этом участке работы уже начались», - пишет ХАЦ.