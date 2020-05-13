«Расслабляться нельзя!» В областной службе крови ждут доноров

Нехватка донорской крови в Харькове. После введения карантина в Украине резко уменьшилось количество доноров.

Служба крови обращалась ко всем небезразличным, чтобы уменьшить дефицит.

Одними из первых откликнулись военнослужащие.

Первокурсник Национальной гвардии Национальной академии наук Украины Иван Кандыба добровольно согласился сдать кровь для нужд военного госпиталя. Парень говорит, что не боится: как только услышал о необходимости - согласился и приехал вместе с другими:

Иван Кандыба, курсант Национальной академии Национальной гвардии Украины

Я вважаю, що це потрібно, тут немає ніякої складності, також багато часу це теж не займає

А Алексей Пицик - опытный донор. Он родом из Запорожья, там тоже часто сдавал кровь, сейчас в Харькове тоже отозвался:

Алексей Пицик, курсант Национальной академии Национальной гвардии Украины

Ну, треба! Якщо треба, то треба!! Карантинні заходи та епідемія, що происходять в усьому світі, я думаю, дуже торкнулось цієї події

Медики говорят: сегодня запасов плазмы и крови хватит примерно на неделю.Такой катастрофы, которая была в начале эпидемии, в Украине сейчас нет. Однако в связи с ослаблением карантина в больницах возобновились операции и запросов на кровь стало больше. Чтобы уменьшить дефицит, в службе крови призывают и новичков, и постоянных доноров поддержать их:

Юрий Верховенко, зав. отбором доноров Харьковского обл. центра службы крови

Это непрерывный процесс, расслабляться нельзя, потому что мы не знаем, как будет складываться ситуация. Потому запасы должны быть. Сейчас возобновились плановые операции, какое-то количество людей отсрочено, но они требуют комопоненты донорской крови, поэтому останавливаться нельзя. Если некому будет сдавать, то мы не сможем помочь больным

Курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины уже два месяца участвуют в акции "День донора". Почти полсотни будущих офицеров сдали кровь для пациентов разных лечебных учреждений Харькова.