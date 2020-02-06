Расследование дел об убийстве Димента и стрельбы на Клочковской: Кернес рассказал, кто расстрелял его друга на кладбище

ДНК-анализ Алексея Титова, который устроил стрельбу у магазина "Восторг" в Харькове, совпало с ДНК-анализом киллера, который убил друга мэра Харькова Геннадия Кернеса Юрия Димента.

Как передает Depo.Харків, об этом Кернес заявил в интервью проекту " Ходят слухи".

"Друг мой погиб на кладбище, когда пришел на могилу к маме. Его застрелили в спину, потом в голову, - сказал Кернес. - Дело в том, что недавно в Харькове погиб киллер, который устроил перестрелку средь бела дня на улице Клочковской. Когда взяли у него ДНК, оно совпало на 100% с тем киллером, который убил моего друга ", – рассказал Кернес.

Напомним, 25 октября 2019 во время разборок в Харькове было совершено нападение на криминального авторитета по прозвищу "Жора" - Георгия Исакова. Он был ранен в грудь, но выжил. Второй раненый - Владимир Борох, по прозвищу "Тайсон", умер после полученного ранения в машине скорой помощи.

По данным следствия, нападение на заказ совершил уроженец Горловки Алексей Титов. Во время задержания Титов подорвал себя гранатой у Южного вокзала. Как установлено, Титов был судим в 2004 году, но вышел на свободу условно-досрочно в 2009 году.

Ранее, 26 февраля 2016 года друга Кернеса Юрия Димента застрелил неизвестный у могилы матери на Еврейском кладбище на улице Академика Павлова в Харькове. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводилось досудебное расследование в уголовных производствах по факту умышленного убийства, которое произошло 26.02.2016 на кладбище по улице Академика Павлова в Харькове, и по факту умышленного убийства, совершенного 25.10.2019 возле супермаркета «Восторг» по улице Клочковской.

В ноябре 2019 Генеральной прокуратурой Украины дальнейшее досудебное расследование в указанных уголовных производствах, а также в уголовном производстве, начатом СВ Новобаварского ОП 25.10.2019 по факту самоубийства 47-летнего мужчины (Титова), поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.