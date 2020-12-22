Расследование катастрофы АН-26 под Чугуевом: командира авиабригады взяли под стражу

Печерский районный суд Киева взял под стражу без альтернативы внесения залога командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова по делу о катастрофе военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Командиру части избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в ходе расследования крушения самолета АН-26Ш было сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104.

Напомним, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом на Харьковщине возле трассы, не долетев до аэродрома упал военный самолет и загорелся.

Всего на его борту находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. В результате авиакатастрофы 25 человек погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один курсант был доставлен на лечение.

В октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.