Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили - адвокат

Прокуратура возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного ДТП на Сумской.

Об этом сообщил адвокат осужденного Геннадия Дронова Сергей Перепелица, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию первой страницы постановления прокуратуры.

"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд, и изменена подследственность, производства направлены в СУ ГУНП в Харьковской области", - написал Перепелица.

Однако, по словам адвоката, это вовсе не означает, что экспертов, которых подозревают в нарушении закона, накажут.

"Расследование будет, а привлечение к ответственности - вопрос!" - подчеркнул он.

Ранее адвокат Дронова через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость "Лексуса" Зайцевой в момент совершения ДТП.

Однако следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного преступления, в связи с чем полиция дело закрыла.

Постановление следователя о прекращении производства против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Перепелица обжаловал.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов . После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП погибли 6 человек и 5 пострадали.

Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы – каждого.

На приговор суда были поданы апелляции.

