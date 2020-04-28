Расследование убийства женщины в коллекторе: в прокуратуре заявили о сокрытии следствием в 2013 году убийства мужчины на Баварии

Подозреваемые в убийстве молодой девушки, чье обгоревшее тело было обнаружено в коллекторе на Баварии, оказались причастными к еще одному убийству, которое было скрыто работниками милиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как стало известно, во время проведения следственных действий в уголовном производстве по факту убийства 25-летней женщины в Новобаварском районе города двое подозреваемых признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария» они убили 46-летнего харьковчанина.

Напомним, по данным следствия, 29 февраля 2020 27-летний харьковчанин и 30-летний житель Песочина убили 25-летнюю женщину, перерезав ей горло. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело погибшей в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его. После совершения преступления мужчины завладели мобильным телефоном убитой. Через некоторое время их задержали правоохранители.

«В ходе проведения досудебного расследования было выявлено сокрытие особо тяжкого преступления со стороны работников следственного отдела Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, которое имело место еще в ноябре 2013 года», - говорится в сообщении.

Так, в производстве СО Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области находились материалы уголовного производства, внесенные в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины, по факту естественной смерти неустановленного мужчины, тело которого было обнаружено в ноябре 2013 года в реке Уды.

«Работники полиции в нарушение требований ст. ст. 2, 9, 28 УПК Украины, а именно: о полном всестороннем и беспристрастном исследовании обстоятельств совершенного уголовного преступления вынесли постановление о закрытии уголовного производства на основании п. 2 ч.1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления», - рассказали в прокуратуре.

Установлено, что к совершенному уголовному преступлению оказались причастны 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин.

Местной прокуратурой отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства, правовая квалификация изменена с естественной смерти на умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью, о чем внесены соответствующие сведения в ЕРДР.

Сейчас указанным злоумышленникам сообщено о подозрении по п. П. 4, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины (убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.

Кроме того, прокуратурой Харьковской области по факту служебной халатности сотрудников СО Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 367 УК Украины.

Новобаварский отдел Харьковской местной прокуратуры №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по п. П. 4, 6, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.2 ст. 342 УК Украины (умышленное убийство, сопротивление работнику правоохранительного органа, разбой).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.