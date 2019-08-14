 

Рассмотрение апелляции по делу о ДТП на Сумской: о чем просят суд адвокаты Зайцевой и Дронова

14 августа 2019 г. 14:25
Автор: Лариса Говина
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Как сообщалось, сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд рассматривает жалобы на приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, осужденным за смертельное ДТП на улице Сумской в Харькове.

В судебном заседании сегодня новый адвокат Зайцевой - Юлия Плетнева – просит суд смягчить приговор, назначив ее подзащитной наказание с десяти лет лишения свободы до пяти лет условно с лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Изменение требований в своей апелляционной жалобе адвокат аргументирует отсутствием, по ее мнению,  причинно-следственных связей между нарушениями ПДД и последствиями аварии.

Также адвокат ссылается на то, что суд при вынесении приговора не рассчитал степень вины и характера нарушений каждого из участников аварии.

Адвокаты потерпевших возражают против удовлетворения таких требований апелляции судом.

Напомним, 18 октября 2017 года на Сумской произошло ДТП, результате которого погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Суд первой инстанции приговорил Зайцеву и Дронова к десяти годам лишения свободы каждого.

Отметим, ранее в суде Зайцева признала свою вину. Дронов свою вину в совершении ДТП, повлекшего смерть шести чесловек, не признал.

Защитник Дронова, адвокат Сергей Перепелица, придерживается прежней позиции, и просит суд Дронова оправдать.

 

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