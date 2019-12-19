Рассмотрение дела по иску о доме Гинзбурга перенесли на следующий год

В деле по восстановлению архитектурного облика здания по проекту Гинзбурга по ходатайству прокуратуры объявлен перерыв.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Коллегия судей отложила рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры по делу о строительных работах в доме по улице Пушкинской,19 из-за заявленного представителем прокуратуры ходатайства с просьбой о предоставлении ему времени для ознакомления с отзывом стороны-ответчика по делу, который подали на апелляционную жалобу.

Напомним, заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №2, действующего в интересах государства в лице Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области и Департамента градостроительства, обратился в суд с иском, в котором требовал от владельца одной из квартир прекратить строительные работы и восстановить предыдущее состояние архитектуры дома по улице Пушкинской.

21 октября 2019 Киевский районный суд Харькова постановил удовлетворить ходатайство представителя ответчика и оставить иск без удовлетворения.

Следующее судебное заседание в апелляционном суде состоится 14 января 2020 года в 15-00.