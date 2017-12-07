Рассмотрение жалобы на меру пресечения главы ХНУВС снова пернесли

Рассмотрение в апелляционном суде начинают с жалобы адвоката Андрея Алимпиева. Общаться с судом начальник университета воздушных сил может с помощью видеоконференции. Военный прокурор сообщает суду - представлять сторону обвинения он не может – часть материалов дела выделена в отдельное производство и передана в НАБУ. Так что его место должен занять прокурор из специальной антикоррупционной прокуратуры.

Михаил Гаврилюк, прокурор военной прокуратуры Харьковского гарнизона:

23 листопада 2017 року процесуальним керівником вказаного кримінального провадження винесено постанову, якою виділено матеріали за підозрою генерал-майора Алімпієва в матеріали досудового розслідування. 23 листопада 2017 року вищевказані матеріали досудового розслідування направлені детективам НАБУ, за якими вказано підслідність вказаного кримінального правопорушення.

Но антикоррупционщики в суде не появились. Сообщение в специальную антикоррупционную прокуратуру суд направил по первоначальному производству. Тогда как с выделением в отдельное производство делу было присвоен свой номер. Хотя в НАБУ материалы переданы именно по подозрению в хищении средств на горюче смазочные материалы в размере 2 и 4 млн грн, адвокат Алимпиева не видит причин откладывать рассмотрение его жалобы.

Максим Журавлев, адвокат Андрея Алимпиева:

30 ноября специализированная антикоррупционная прокуратура была надлежащим образом уведомлена. Коллегия судей сегодня это подтвердила. Закон допускает, если сторона уголовного производства надлежащим образом уведомлена и не явилась без уважительных причин, то апелляционную жалобу можно слушать.

Но суд решил более уместным еще раз сообщить САП о рассмотрении дела, и перенес заседание на 14 декабря. Такое же решение он принял и по жалобе адвоката Игоря Никифорова.