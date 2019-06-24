Рассмотрение жалобы прокуратуры по делу Мусеева перенесли

24 июня 2019 г. 16:33
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Апелляционный суд Харьковской области сегодня, 24 июня, перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры области на решение суда об отмене подозрения бывшему главе Администрации Холодногорского района Максиму Мусееву, которого подозревают в государственной измене.

Председательствующая по делу судья Елена Кружилина в начале судебного заседания сообщила, что член коллегии по делу, судья Цирюлик, находится в отпуске до 11 июля, а из-за нехватки судей невозможно сформировать коллегию.

В связи с этим судебное заседание перенесли на 18 июля. Начало слушания запланировано на 10 часов утра.

Напомним, ранее, 20 июня, Мусеев на своей странице в соцсети сообщил, что Киевский районный суд Харькова постановил закрыть уголовное дело против него.

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