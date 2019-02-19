Расстрелял супругов и ранил их дочь. Суд присяжных начал рассмотрение дела о двойном убийстве на Салтовке

В Киевском районном суде выбрали присяжных, участвующих в процессе над обвиняемым в двойном убийстве и покушении на убийство малолетнего ребенка - Константином Безруком. В целом, пять человек, трое основных - это работник территориального центра по предоставлению социальных услуг и двое сотрудников учебных заведений, а также двое дополнительных - это преподаватели Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого и Государственного аэрокосмического университета

Татьяна Яценко, присяжная:

Никак не готовилась, но чего от меня ждут - я представляю, конечно. Знаете, когда это тебя не касается, даже вот таким образом, как присяжного относишься к этому так, что, да, произошло горе, да, ну, и все, а тут уже получается, что имеешь отношение к этому делу

Присяжных выбирали среди кандидатов, которые сами изъявили желание участвовать в судебных процессах. Согласно процедуре, они заполняли необходимое заявление в горсовете, затем происходила электрона лотерея.

Таким образом, ходатайство Безрука, по рассмотрению уголовного дела судом присяжных, которое он заявил на прошлом заседании, удовлетворили

Дмитрий Кузьмин, адвокат К. Безрука

Это была именно инициатива подзащитного нашего. Потому что, согласно закону, он имеет право на суд присяжных. И, к сожалению, идет практика судебная таким образом, что суды очень часто становятся на сторону стороны обвинения и суд присяжных, по нашему мнению, может обеспечить именно независимое, объективное и беспристрастное рассмотрение этого уголовного дело. Потому что дело сложное, дело громкое, и мы надеемся, что все-таки присяжные и суд в данном составе услышат все доводы защиты

Представитель прокуратуры, который зачитал обвинительный акт также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с присяжными.

Станислав Муратов, прокурор:

Це дало можливість розпочати в повному обсязі судовий розгляд обвинувального акту. Вважаю, що за участі присяжних буде об"єктивний судовий розгляд, будуть встановлені всі обставини вчинення кримінального правопорушення Безруком Костянтином Олександровичем

Напомню, 42-летний Безрук обвиняется в двойном убийстве, которое произошло летом этого года. Тогда, по данным прокуратуры, он ворвался в квартиру, расположенную в 12-этажке по улице Академика Павлова, расстрелял супругов, и ранил их дочь. Сторона защиты продолжает настаивать - Безрук имеет психические отклонения. Сам подзащитный неоднократно демонстрировал это и во время прошлых заседаний

Я убил сатана и сатану. - Це кого? - сатана и сатану

Ни мать, ни брат погибшего Соловьева в проблемы с психическим состоянием Безрука не верят. Они пришли и на это заседание. Ольга Соловьева, говорит, до трагедии она видела обвиняемого только один раз. Сквозь слезы женщина сообщила суду, что фактически ее сын с семьей жили в Киеве, а в Харьков приезжали в гости. Сама Ольга тогда также была дома, находилась в ванной комнате, когда услышала какие-то хлопки.

Ольга Соловьева, мать погибшего:

а это, оказывается. Что этот Безрук стрелял, как потом мне стало известно, одел это глушитель на этот автомат свой или как он называется там, я не знаю… и начал стрелять… простите… А потом все стихло, крик, только крик, крик, а я вышла из душа в полотенце, хватаю халат, выскакиваю, а то малая кричит

Безруку продлили меру пресечения - содержание под стражей еще на 60 суток без возможности внесения залога. Хотя защита и настаивала на домашнем аресте

