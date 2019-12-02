Расстрелянный Range Rover: СМИ рассказали, чей автомобиль попал под обстрел в Киеве

Расстрелянный в Киеве Range Rover, в котором находился депутат облсовета Вячеслав Соболев, принадлежит компании "ДонУкрПроектНІІ", фигурирующей в деле финансирования терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает издание "Следствие.Инфо".

Фирма компании "ДонУкрПроектНІІ" ранее была зарегистрирована в Донецке, ее учредителем, был Соболев.

По данным СМИ, эта компания фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн грн. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го", - сообщается на сайте издания в воскресенье.