Раствор аммония против коронавируса. В Харькове начали дезинфицировать подъезды

Коммунальщики начинают дезинфекцию подъездов в 9 утра. Обработка одного - занимает около получаса, рассказывают работники службы.

Владислав Чатченко, нач. отд. дезинфекции КП "Жилкомсервис":

Представитель "Жилкомсервиса", ключи от подьезда, если есть, находятся. Подьезжает машина, клеится объявление, что проведена дезинфекция площадок и лифта. Один сотрудник обрабатывает лифт ручным опрыскивателем. Второй обрабатывает лестницу, этаж, особое внимание уделяется перилам, ручкам, кнопкам.

Таких бригад в Харькове на данный момент - 4. В течение недели планируют продезинфицировать несколько тысяч подъездов. Обработку проводят раствором аммония. Говорят, средство действенное, используется во многих странах мира, безопасно для детей и домашних животных.

Ярослав Саган, нач. отд. обслуживания жилого фонда КП "Жилкомсервис":

Эффект заключается в том, что данный препарат убивает максимум микроорганизмов. Результат профилактический, дабы не допустить распространения очагов, та инфекция, которая попала на какую-либо поверхность, она будет убита. И за то время, когда войдут в дом люди здоровые, не имеющие данного вируса, они его уже не получат.

Жители многоэтажек подчеркивают - такая обработка в условиях всемирной пандемии необходима. Однако по поводу эффективности дезинфекции не уверены. На всякий случай используют медицинские средства защиты и стараются меньше находиться в местах скопления людей. Уверяют - обработку следует проводить чаще.

Людмила Демина, жительница дома по ул. Клочковской:

Ой, ну о чем вы говорите, вы же грамотные люди и прекрасно понимаете, что раз в две недели - это ничего. Это мизер для птички. Дезинфицировать надо ежедневно. И хотя бы пару раз - утром и вечером хотя бы, потому что людей много ездит.

А вот парки и скверы, говорят коммунальщики, обрабатывают с помощью аэрозольного генератора холодного тумана. Эта машина позволяет дезинфицировать открытые территории на больших площадях, а это от 10 до 40 гектаров в день.