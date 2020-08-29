Разбираемся в устройстве строительных «бутербродов» — сэндвич-панелей®

Сэндвич-панели не зря называют чудом инженерной мысли. Ведь сегодня с помощью таких изделий можно гораздо быстрее и дешевле построить здание или сооружение любого функционального назначения. Свое название они получили из-за схожести с популярными бутербродами. Дело в том, что строительные «сэндвичи» состоят из 3-х слоев. Снаружи расположены листы оцинкованной стали с полимерным покрытием. Посередине, между ними — прослойка из утеплителя. Фактически изделие готово к монтажу, причем в дальнейшем нет необходимости проводить отделочные работы и утеплять стену или фасад.

По сфере применения различают кровельные и стеновые сэндвич-панели. Оба вида имеют свои особенности и предназначение. Различия также состоят в способе крепления и в высоте гофры. В кровельных «сэндвичах» используется профнастил с гораздо большими значениями глубины профилирования. Сегодня такие строительные «бутерброды» выпускают несколько отечественных предприятий. Стоит отдать предпочтение поставщику с богатой историей и самым современным оборудованием. Сегодня лидером рынка сэндвич-панелей является компания ТПК: https://www.tpk.ua/ru/sendvich-paneli/. Предприятие стояло у истоков рынка металлических кровельных и фасадных материалов. Давайте на примере ее продукции узнаем поподробнее об особенностях стеновых и фасадных «сэндвичей».

Кровельные панели — надежные и качественные изделия

Само собой разумеется, что для обустройства кровли необходимо использовать только надежные и долговечные строительные материалы. Не зря считается, что крыша — это защитный щит всего здания. Раньше в народе говорили: «худая» кровля — к крупным неприятностям. Применения сэндвич-панелей позволяет обеспечить качественное кровельное покрытие, еще и утепленное, что снижает общие расходы на строительство.

По типу крепления «сэндвичи» для обустройства кровли бывают:

с замком кровельного типа, имеющим небольшой продольный напуск, который обеспечивает хорошие водоизоляционные характеристики;

с замком типа оверлап, где напуск значительно больше, что гарантирует повышенную герметичность кровли.

Использование одного или другого типов замка дает возможность обустроить кровлю с требуемыми показателями влагостойкости и необходимыми теплотехническими характеристиками.

Стеновые панели — эстетичный внешний вид, удобство и высокая скорость монтажа

Для обустройства фасада такие изделия подходят просто идеально. Недаром их используют при возведении торговых, развлекательных, спортивных сооружений; логистических комплексов; промышленных и инфраструктурных объектов; строений для агропромышленного комплекса.

Крепятся такие панели по-разному — в зависимости от используемого типа различают фасадные панели с:

Открытым замком. Главный его плюс — самое быстрое соединение с использованием двух выступов и такого же количества ответных пазов.

Сложным термозамком. Его «конек» — повышенная жесткость, что снижает интенсивность теплообмена с внешней средой.

Закрытым замком. Он имеет ступенчатую форму стыковки. Это, с одной стороны, затрудняет протекание теплообменных процессов, а с другой — помогает обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего слоя, в котором находится минеральная вата или другая «начинка».

Обратившись к проверенному временем производителю можно не только купить качественные и надежные материалы для строительства. В таких компаниях опытные специалисты всегда готовы оказать квалифицированную помощь при выборе решения с требуемыми техническими характеристиками, которые будут соответствовать условиям эксплуатации здания или сооружения.