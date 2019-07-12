Разбитый асфальт и опасные мосты. На какие участки дорог жалуются жители области и когда ждать ремонта?

Отрезок Окружной от выезда в сторону Малой Даниловки к мосту через реку Лопань. Бездорожье создает здесь многочисленные проблемы не только для водителей, но и для пешеходов. Местные жители говорят, в ремонте нуждаются и определенные участки Окружной, и дороги рядом. В том числе тротуары и мосты. Зимой асфальт с выбоинами покрывается льдом, поэтому трасса и пешеходные дорожки становятся опасными, жалуются люди. Летом - из-за ям на проезжей части и плачевного состояния тротуаров можно повредить авто или даже получить травмы.

Екатерина Байдикова, водитель:

Огромные ямы, очень огромные ямы, можно испортить колеса. Ну, там я пыталась быть аккуратней, но вот на других участках бывало, что прокалывала колеса, резала колеса - и не один раз.

Игорь Манченко, водитель:

Была раз авария такая, что мотоциклист в машину влетел, не посмотрел просто и все. Для людей так вообще, лучше хотя бы светофор поставили, потому, что и выезд там тоже очень проблематичный, допустим, а там есть заезд на заводы, там тоже очень тяжелый выезд.

В облавтодоре отмечают - состояние Окружной под пристальным вниманием дорожников и ремонтные работы на многих участках проводят еще с весны. В частности, начали восстанавливать пешеходные дорожки на мосту через реку Лопань.

Сергей Пляка, зам. нач. по развитию дорог САД в Хар. обл.:

Зараз проведено демонтаж старих тротуарних блоків, ідуть підготовчі роботи до бетонування. Місце з великою інтенсивністю транспорту. Вузьке місце. Для цього було виконано певний комплекс робіт по організації дорожнього руху. Знаки дорожні, інформаційні щити. Крім того, встановлено мобільний переносний світофорний об'єкт.

Также продолжается ремонт моста через Северский Донец в Андреевке Балаклейского района, рассказали дорожники. На трассе Мерефа - Лозовая - Павлоград ремонтники восстановили более 50 километров покрытия. Полностью работы планируют завершить в конце сентября. Это касается не только замены асфальта, но и ремонта искусственных сооружений. Таких путепроводов - четыре.

Сергей Пляка, зам. нач. по развитию дорог САД в Хар. обл.:

Шляхопровід за Лозовою. Також учора, це фотографії позавчора, що було готова для заливки бетону, вчора проведені роботи з заливки бетону, і теж бетон зараз набирає міцності. Готуємся до облаштування гідроізоляції, і остання штучна споруда на цій дорозі, яку ми ремонтуємо, це в районі села Іванівка, теж Лозівський район. Бетонні роботи по половині проїзду виконані в повному обсязі.

Работы по строительству объездной дороги вокруг города Лозовая выполнены примерно на 40 процентов, отметили специалисты.

Игорь Турченко, директор ГП "Дороги Харьковщины":

Підрядник повністю завершив перенос комунікацій, труб, вивоз грунта та глини. З понеділка ми приступаємо до відсипки щебню, тобто основи дорожнього покриття. На завершальній стадії монтування нового асфальтобетонного заводу.

Из 89 объектов, которые в этом году должны отремонтировать дорожники, работы завершены на более чем 50. 8 - в работе, остальные - на очереди. По словам чиновников, сэкономить при проведении тендеров в системе «Prozorro» удалось более 40 миллионов гривен. За счет этих средств планируют установить светофор в Циркунах рядом с опорной школой. А также провести дополнительные работы на дорогах Дергачи - Пятихатки и Харьков - Липцы - Борисовка.