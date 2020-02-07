Разгон пикета возле ХОГА: 24-летнему харьковчанину сообщили о подозрении

07 февраля 2020 г. 17:01
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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления 24-летнему харьковчанину, который во время акции распылил газ под стенами облгосадминистрации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 27 января возле Харьковской ОГА прошел пикет по поводу изменений в законодательстве по поводу образования, который проводили представители ОПЗЖ. 

Во время мероприятия состоялась потасовка, которую полицейские локализовали своими силами. 

В ходе акции неизвестный распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратилось несколько человек, в том числе 44-летний заместитель командира полка полиции особого назначения.  

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

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