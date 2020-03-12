Разговоры у Сковороды.Как в Харькове прошел"масочный" флешмоб

12 марта 2020 г. 17:57
Автор: Наталья Белокудря
1 просмотр

Организаторы флешмоба  для своей акции выбрали площадку возле памятника Григорию Сковороде.

Харьковский философ является символом мудрости, а ее в такие тревожные времена многим не хватает, поэтому они взяли лестницу и натягивают на каменного мыслителя защитную маску.

Сковорода зацінив би, бо не дай Бог, що ж він буде робити, а так він вже не чихне, не заразиться, все буде добре

Вакцины против коварного вируса нет, он надолго, поэтому надо выполнять все рекомендации по карантину, соблюдать правила и следовать теории счастья знаменитого харьковчанина:

Владимир Чистилин, организатор флешмоба

Ми  акцію назвали «До коронавірусу - з мудрістю», бо ми хочемо , щоб українці були мудрими, а  наш Григорій Сковрода був мудрим, і  крім того,  Сковрода мав теорію щастя. Ми хочемо , щоб в ці критичні моменти українці були щасливими і не пддавались паніці

Активисты также провели мастер-класс по изготовлению масок из подручных материалов: бумаги, скрепок и канцелярских резинок.

Во-первых, чтобы удешевить их стоимость, ведь рейд по аптекам города обнаружил, что в среднем маска в Харькове стоит 20 гривен.

Во-вторых, надо «включать мозги» и самим что-то предлагать, считает Борис Редин, который сделал маску и даже надел ее, но она оказалась недолговечной:

Борис Редин, участник флеш-моба

Я роблю це вперше, і ви вперше це знімаєте, щас спробуємо, а ви питали у лікарів,  чи буде захищати цей папір, як маска- от ви знімете і запитаєте- не знаю, перевіримо, але від витрат по 20 гривень за маску це точно врятує, це дорого…. Так,  зараз, наче щось вийшло, ну спробуємо,  ану так, - раз! І щось вийшло

В завершение участники флешмоба раздавали маски прохожим и журналистам - с пожеланиями не болеть.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.