Разговоры у Сковороды.Как в Харькове прошел"масочный" флешмоб

Организаторы флешмоба для своей акции выбрали площадку возле памятника Григорию Сковороде.

Харьковский философ является символом мудрости, а ее в такие тревожные времена многим не хватает, поэтому они взяли лестницу и натягивают на каменного мыслителя защитную маску.

Сковорода зацінив би, бо не дай Бог, що ж він буде робити, а так він вже не чихне, не заразиться, все буде добре

Вакцины против коварного вируса нет, он надолго, поэтому надо выполнять все рекомендации по карантину, соблюдать правила и следовать теории счастья знаменитого харьковчанина:

Владимир Чистилин, организатор флешмоба

Ми акцію назвали «До коронавірусу - з мудрістю», бо ми хочемо , щоб українці були мудрими, а наш Григорій Сковрода був мудрим, і крім того, Сковрода мав теорію щастя. Ми хочемо , щоб в ці критичні моменти українці були щасливими і не пддавались паніці

Активисты также провели мастер-класс по изготовлению масок из подручных материалов: бумаги, скрепок и канцелярских резинок.

Во-первых, чтобы удешевить их стоимость, ведь рейд по аптекам города обнаружил, что в среднем маска в Харькове стоит 20 гривен.

Во-вторых, надо «включать мозги» и самим что-то предлагать, считает Борис Редин, который сделал маску и даже надел ее, но она оказалась недолговечной:

Борис Редин, участник флеш-моба

Я роблю це вперше, і ви вперше це знімаєте, щас спробуємо, а ви питали у лікарів, чи буде захищати цей папір, як маска- от ви знімете і запитаєте- не знаю, перевіримо, але від витрат по 20 гривень за маску це точно врятує, це дорого…. Так, зараз, наче щось вийшло, ну спробуємо, ану так, - раз! І щось вийшло

В завершение участники флешмоба раздавали маски прохожим и журналистам - с пожеланиями не болеть.