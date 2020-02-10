Размеренную жизнь в Британии нарушил мощный ураган "Киара"

На Британию обрушился мощный ураган "Киара" с сокрушительным штормовым ветром и ливнями. В стране в воскресенье был объявлен желтый уровень опасности. Скорость ветра достигала 144 км/час, да и до сих пор не во всех регионах уменьшилась.

Синоптики предрекают опасность серьезных наводнений во многих частях Британии. Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях.

Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожное сообщение в Британии, выпустила предупреждение о соблюдении максимальной скорости в 50 миль/час (80 км/ч), многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за упавших на железнодорожное полотно деревьев.

В воскресенье в Лондоне были закрыты для прогулок все королевские парки, включая Гайд-парк и Риджентс-парк, из-за угрозы падения старых деревьев. Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви. Из-за урагана "Киара" был отменен в воскресенье матч Премьер-лиги между командами "Манчестер-сити" и "Уэст-Хэм". Однако команды "Шеффилд-Юнайтед" и "Борнмут" все же решились выйти на поле, невзирая на погоду.

Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч. А вот сегодня, 10 февраля, в понедельник, на севере Англии возможны сильные снегопады, что может привести к обледенению дорог. Там желтый уровень опасности сохранится до вечера понедельника.

Ураган "Киара" ощущается и в материковой Европе: во Франции, Бельгии, Ирландии и Нидерландах также ожидается шквальный ветер и проливные дожди. Отменены многие авиарейсы в Бельгии и Германии.