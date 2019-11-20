Разминирование в Петровском завершилось - штаб ООС

Украинская сторона заявила о завершении разминирования на участке в районе Петровского спустя неделю после начала процесса.

Военные завершили процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения №3", - сказал Агеев.

По его словам, об этом было проинформировано через МИД в ОБСЕ.

"У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ", - рассказал Агеев.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. 13 ноября началось разминирование, на которое отведено 25 суток.