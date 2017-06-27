Разносчики опасной болезни: в Харькове продолжают фиксировать случаи болезни Лайма

Зинаида Мокрищева показывает красные круги на плече. В стационар областной инфекционной больницы женщина поступила сегодня. У нее обнаружили болезнь Лайма. Инфицированный клещ покусал ее еще в начале мая. Зинаида работала у себя на даче и непрошенного гостя заметила лишь, когда вернулась домой, в Харьков. С такими кровососущими Зинаида сталкивалась не раз. Потому она самостоятельно извлекла паразита. Но через две недели он напомнил о себе.

Зинаида Мокрищева, пациентка:

Началось покраснение, зуд какой-то. Ну, пусть себе, поболит и перестанет. Зленкой помазала и все. Но когда уже вчера приехала с дачи и уже невтерпеж стало вот чесание это, ну пришлось обратиться в больницу.

За весь период активности клещей, в этом году он немного сдвинулся из-за холодной весны, в эту инфекционную больницу обратилось 50 человек, из них болезнь Лайма была обнаружена у 8, отмечает главврач Павел Нартов. Это меньше, чем в прошлом году. Клеща медик рекомендует удалить сразу же после обнаружения и обязательно обратиться в больницу, предоставив кровососа для анализов.

Павел Нартов, главный врач Харьковской областной клинической инфекционной больницы:

И, конечно, - экстренная профилактика. С экстренной профилактикой назначаются, как вы знаете, назначаются антибактериальные препараты. Наиболее эффективна профилактика первые три дня заболевания, после укуса. В последующие дни она менее эффективна.

В центре по изучению редких болезней при инфекционной больнице, этим заболеванием занимаются уже около 10 лет. Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, относится к особо опасным инфекциям, рассказывает завкафедрой инфекционных болезней Василий Малый. Коварство ее в том, что человек может даже не знать о собственном заражении. Характерная сыпь в месте укуса и зуд появляются далеко не у всех. А вот последствия могут настигнуть и спустя годы после заражения.

Василий Малый, заведующий кафедрой инфекционных болезней:

Возникает хронизация процесса. В первую очередь, это поражение опроно-двигательного аппарата, это поражение суставов, поражение позвоночника. Поражение суставов - такая злокачественная форма, когда растворяется внутрисуставной хрящ, в частности в коленных суставах. И фактически человек превращается в инвалида.

Традиционные очаги распространения зараженных клещей в Харькове - это район Померок, Пятихатки и лесополоса в сторону Дергачей. Правда, последнее время фиксируются случаи появления кровососущих и в парках. Бороться с ними сейчас можно лишь механически - покосом травы и прореживанием кустарников.

Анна Сухорукова, заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского областного лабораторного центра:

Уничтожение клещей проводится в ранний весенний период, когда таяние снега уже прошло и когда еще клещи находятся в травяной - листья упавшие - вот в этой вот подстилке. Счас они уже вышли, трава высокая. Уже, как бы применение средств, ядохимикатов для их уничтожения не показано.

Большая часть укушенных клещами относится к маю. Холодный апрель пришелся паразитам не по вкусу. Наступающая жара также может снизить их активность. Но стоит быть аккуратными. Даже при +36 вполне можно "поймать" паразита в прохладном и влажном месте, предупреждают инфекционисты.

