Разоблачена группа Интернет-мошенников в Харьковской области

25-летний житель Нововодолажского района с четырьмя соучастниками создали мошенническую схему обмана через Интернет, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что злоумышленники давали объявления о продаже различных товаров на сайте «OLX». По требованиям мошенников покупатели внесли им стопроцентную предоплату, но товар не получили. Злоумышленники обманули двух граждан на 2000 гривен.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет лишения свободы