Разыскивается подросток, не доехавший домой от дедушки

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что Новобаварским отделом полиции устанавливается местонахождение Якова Сафонова, 2008 года рождения, который 18 ноября около 20:00 выехал домой от дедушки и к месту назначения не доехал.

Последний раз подросток звонил матери в 20:30.

Его приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в черную куртку-пуховик, серые брюки, черные кроссовки с белой подошвой, черную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить в Новобаварский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 370-21-25 или 102.