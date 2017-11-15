Реализация программы доступного жилья: утвержден новый список домов

На заседании исполкома Харьковского городского совета утвердили список из домов, где будут реализовываться программы доступного жилья и молодежного жилищного кредитования.

Как сообщили в горсовете, один из домов находится по ул. Архитекторов в Шевченковском районе, второй - по пр. Московскому (между ул. 12 Апреля и ул. Библика) в Индустриальном районе. На каждый дом заказчик предоставил гарантийные обязательства и все необходимые документы. Ввод жилья в эксплуатацию предусмотрен в 2018 году.

Чтобы воспользоваться городской программой доступного жилья, необходимо состоять на квартирном учете и нуждаться в улучшении жилищных условий, уточняют в мэрии. Ежемесячный доход семьи не должен превышать пятикратного размера средней зарплаты на одного человека.