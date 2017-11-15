Реализация программы доступного жилья: утвержден новый список домов

15 ноября 2017 г. 19:05
409 просмотров

На заседании исполкома Харьковского городского совета утвердили список из домов, где будут реализовываться программы доступного жилья и молодежного жилищного кредитования.

Как сообщили в горсовете, один из домов находится по ул. Архитекторов в Шевченковском районе, второй - по пр. Московскому (между ул. 12 Апреля и ул. Библика) в Индустриальном районе. На каждый дом заказчик предоставил гарантийные обязательства и все необходимые документы. Ввод жилья в эксплуатацию предусмотрен в 2018 году.

Чтобы воспользоваться городской программой доступного жилья, необходимо состоять на квартирном учете и нуждаться в улучшении жилищных условий, уточняют в мэрии. Ежемесячный доход семьи не должен превышать пятикратного размера средней зарплаты на одного человека.

Видео: 

Реализация программы доступного жилья: утвержден новый список домов - 16.11.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.