"Ребята стараются, ребята тащат, ребята лечат"- военные поздравили врачей с наступающим Днем медика

Концерт для медиков, борющихся с коронавирусом, у стен Харьковской областной инфекционной больницы сыграли музыканты из оркестра Нацгвардии Украины. Военные таким образом хотели поздравить врачей инфекционной больницы с наступающим Днем медика Украины и выразить им свою признательность за заботу и лечение тяжелых пациентов.

Утренняя смена врачей Харьковской областной инфекционной больницы началась необычно. Прямо у стен приемного отделения, где принимают тяжелых пациентов с коронавирусом, выстроился духовой оркестр Национальной академии Национальной гвардии Украины.

АНДРЕЙ ЧЕБАНОВ, начальник оркестра, военный дирижер Национальной академии национальной гвардии Украины:

Ми бажаємо підняти настрій у ці нелегкі часи, щоб легше працювалось медперсоналу. Військові - ми теж знаходимось на першому фланзі боротьби з 14 року, як і медики у теперішній час.

Плац концерт началася ровно в 10 утра. Олег Кабанов играет на саксафоне. В больничном дворе «инфекционки» пришлось работать впервые, но парень говорит, он очень рад хотя бы музыкой поблагодарить врачей за то, что они сражаются на своей войне.

ОЛЕГ КАБАНОВ, музикант оркестра:

Ребята стараються, ребята тащат, ребята лечат – надо их поддержать всех. Очень рад, что у нас есть врачи, кторые могут хорошо поработать, обезопасить , защитить. Нам на работе выдают и перчатки, и маски, мы с ними сотрудничаем.

Прийти послушать концерт пришли те, кто не был занят с пациентами. Сестра-хозяйка приемного отделения Ирина Дегавцова говорит, что такого дня медика за ее стаж работы не было никогда. Много тяжелых пациентов, скорые приезжают одна за другой и у нее пожелание только одно.

ИРИНА ДЕГАВЦОВА, сестра-хозяйка приемного отделения:

Хотелось бы, чтобы все были здоровы. В данный момент, вот все люди говортят, дай Бог всем здоровья, потому что и нам будет легче, когда будут все здоровы, и мы не будем опасаться за жизнь людей.

Заведующая отделением Ирина Андрущенко уверяет, эпидситуация в Харькове тяжелая. Только утром у нее 24 новых пациента в отделении, всего же в больнице 240 больных, хотя рассчитана она на 200 мест.

ИРИНА АНДРУЩЕНКО, и.о. заведующего 5 отделением Харьковской областной инфекциооной больницы:

Ми лікарі, ми тримаємось. Дуже неприємно, що наші мешканці не розуміють, що таке карантин, що треба застерігатися, що багато залежить від них самих! На вулиці, в транспорті - всі без масок.

Когда отыграли все композиции, военные еще раз поблагодарили врачей и пообещали, что музыкальное поздравление станет новой традицией.