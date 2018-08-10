Рецидивисту, который работал по схеме "ваш сын в полиции", добавили тюремный срок

Суд признал виновным неоднократно судимого 58-летнего харьковчанина в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в июне 2017 злоумышленник позвонил городскому номеру на домашний телефон, как оказалось впоследствии, 79-летней пенсионерке. Мошенник по телефону выдал себя за ее сына и рассказал, что якобы затеял драку, в ходе которой сильно избил мужчину, который сейчас находится в больнице.

Злоумышленник под видом сына попросил денег, чтобы якобы оплатить лечение "избитого", и чтобы тот не написал заявление в полицию.

Пенсионерка собрала все свои сбережения в сумме 4 тысяч гривен и отдала приехавшему к ней домой злоумышленнику, представившись адвокатом сына.

Сейчас осужденный отбывает наказание по приговору за совершение аналогичного преступления.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд, учитывая предыдущую судимость, по совокупности преступлений назначил мужчине окончательное наказание в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы.