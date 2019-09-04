Рецидивисту, нападавшему в лифтах на женщин, вынесли приговор

В Харькове суд вынес приговор рецидивисту, нападавшему на женщин в лифтах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 48-летнего местного жителя признали виновным в ряде грабежей и разбое, а также в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 153 УК Украины).

По данным правоохранителей, осужденный ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако после освобождения на путь исправления он не стал и продолжил «зарабатывать» на жизнь грабежами и разбоем.

На «дело» злоумышленник выходил с ножом и револьвером под патрон Флобера. Мужчина действовал по отработанной схеме: выслеживал молодых женщин у лифтов в многоэтажках, заходил с потенциальной жертвой в кабину, нажимал кнопку «стоп» и, угрожая расправой, требовал у потерпевших отдать украшения, деньги и другие ценности.

Одной из жертв разбойника стала молодая мать с ребенком. Циничный злоумышленник угрожал расправиться не только с женщиной, но и с младенцем. В подтверждение своих намерений изверг выстрелил из револьвера в воздух. После этого перепуганная женщина отдала ему все ценные вещи.

А у еще одной потерпевшей – 22-летней девушки - отобрал имущество, а затем изнасиловал ее неестественным путем в кабине лифта.

Всего на счету злоумышленника более 25 преступных эпизодов.

Во время досудебного следствия и судебного рассмотрения мужчина отрицал свою вину и всячески пытался избежать ответственности, затягивал процесс, злоупотребляя своими правами.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.