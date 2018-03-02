Редкое полнолуние в марте 2018 года: когда ждать голубую Луну

Редкая голубая Луна бывает раз в 2,7 года.

В марте произойдет два полнолуния: полнолуние 2 марта 2018 года и Голубая Луна 31 марта 2018-го.

Второе полнолуние в том же месяце называется Голубая Луна. Оно бывает раз в 2,7 года.

В 2018 году оно произойдет 31 марта.

Полнолуние произойдет 2 марта в 2:51 по Киеву во время 15 лунного дня.

Луна будет находиться в Деве.

Это значит, что последующие две недели пройдут активно и ярко. Нас ожидают перемены, разные события, движение, обмен информацией. Этот период обещает быть нескучным и полным эмоций.

То, что Луна во время полнолуния будет находиться в Деве, значит, что наша жизнь будет нуждаться в упорядоченности, а мы станем обращать внимание на детали. Наконец пелена мечтательности и романтизма не будет закрывать нам глаза, и мы сможем реально оценить свою жизнь.

В последующие дни после полнолуния можно будет разложить всё по полочкам, навести порядок в своей жизни и в мыслях.

В этот период многие люди будут более требовательными, критичными, скрупулезными. Важно не критиковать других и поддерживать в себе хорошее настроение.

В первой половине марта может казаться, что сил и энергии осталось мало, но это не так. Продолжайте работать и идти к своим целям.

В марте можно будет обдумать детали планов и идей, которые пришли во время Солнечного Затмения февраля, сделать подробный план действий.

"В полнолуние люди становятся более эмоциональными, рискованными, легкомысленными. В этот день невозможно мыслить реалистично, все становятся более беспечными и закрывают глаза на собственную безопасность. В полнолуние увеличивается количество преступлений, аварий и несчастных случаев. Нужно быть внимательными и осторожными в этот период", - отмечается в сообщении.

Ранее произошло первое солнечное затмение в 2018 году.