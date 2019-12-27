Кабмин одобрил законопроект о реформе рынка труда: что изменится

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 27 декабря, одобрил законопроект о рынке труда.

Правительство Алексея Гончарука предлагает реформировать этот рынок, прежде всего отменив трудовые книжки.

Из ряда законодательных актов в связи с переходом на электронный учет трудовой деятельности предлагается исключить нормы, которые предписывают при устройстве на работу и других действиях подавать трудовые книжки или копии.

Кроме того, за нелегальное трудоустройство предлагается лишать права на помощь и субсидий.

В частности, предлагается лишать права на материальную помощь на случай безработицы на протяжении двух лет, если суд установит, что человек выполнял работу или предоставлял услуги без трудового договора и оплаты единого взноса и других платежей.

Кроме того, по решению суда за незадекларированный труд будут лишать права на субсидии.

Зарплаты больше не будут подлежать индексации.

Из закона об индексации доходов исключается пункт о заработной плате, поскольку защита от инфляционного обесценивания зарплаты будет осуществляться путем повышения минимальной зарплаты и повышения зарплаты по результатам переговоров сторон трудовых отношений. В то же время объектами индексации останутся пенсии и стипендии.

Кроме того, чиновникам разрешат выходить на забастовки.

Из закона о государственной службе предлагается исключить норму, которая запрещает чиновникам организовывать и принимать участие в забастовках и агитациях.

Отметим, эта норма фактически противоречила ряду законов, поскольку право на забастовку гарантируется Конституцией, а также международными документами.